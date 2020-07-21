У Росії затопило ціле місто: вода знищила дороги та мости. Фото і відео

У місті Нижні Серги (Росія) через рясні дощі вийшли з берегів річки Серебрянка і Сторожова. В результаті чого населений пункт на дев'ять тисяч осіб виявився затопленим.

Як повідомляє пресслужба місцевого МНС, швидка вода зносила вулицями авто, дерева і гаражі. Стихія навіть зруйнувала три пішохідних і один автомобільний міст.

Попередньо було встановлено, що водою затопило 231 житловий приватний будинок, де проживають понад 550 осіб. Однак пізніше повідомлялося, що затопило менше будинків.

Потоп в місті Нижні Серги, РФ

"За уточненою інформацією підтоплені 63 житлових будинки, в яких проживає 189 осіб, 4 адміністративних будівлі. Потоком паводкових вод пошкоджені опори ліній електропередач, зруйновано 3 пішохідні мости та 1 автомобільний міст, а також зруйновано три будинки", – йдеться в повідомленні управління МНС по Свердловської області РФ.

Водою знесло міст

Через потоп місто залишилося без електрики, в місті ввели режим надзвичайної ситуації.

За попередніми даними, постраждалих або загиблих немає. Для жителів пошкодженних будинків організовані пункти тимчасового розміщення в місцевому санаторії та двох дитячих садах.

Зруйновані водою вулиці

Перевернута фура

Зруйнований водою будинок

Пошкоджений пішохідний міст

Потоп

Вода затопила місто Нижні Серги

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Запоріжжі та Харків обрушилася сильна злива, в результаті чого багато вулиць міст виявилися затопленими.