У Росії затонув теплохід: на борту перебувало 25 осіб. Фото

На борту "Капітана Артюшина" перебувало 25 осіб, постраждалих немає.

У річці Вологда (Росія) увечері 21 серпня в 20 метрах від берега затонув прогулянковий теплохід "Капітан Артюшин". Попередня причина – витік палива.

Як повідомили в пресслужбі Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ в регіоні, із затонулого судна на берег було перевезено 25 осіб, в тому числі одну дитину.

"Сьогодні о 22.00 надійшла інформація про те, що у місті Вологда на річці Вологда біля Кремлівської площі затонуло судно "Капітан Артюшин", 1973 року побудови", – йдеться в повідомленні.

В МНС додали, що загиблих і постраждалих в результаті інциденту немає.

Всіх пасажирів евакуювали з теплохода, серед них – дитина 35.mchs.gov.ru

"Судно знаходиться під водою, відстань до берега близько 20 метрів, глибина близько двох метрів", – додали в пресслужбі.

За інформацією МНС, трпиався незначний витік дизельного палива. Рятувальники Вологодської області встановили бонові загородження шириною 142 м, які перешкоджають проходженню нафтопродуктів. Загрози екологічного забруднення немає.

"Капітан корабля повідомив, що на судні перебувало близько 50 літрів палива. Вся солярка буде зібрана і утилізована. Працюють фахівці аварійно-рятувальної служби. Зараз судно стоїть на дні без руху. Підйом буде проходити вранці 22 серпня. Спочатку рятувальники відкачають воду з борту, потім перевірять наявність пробоїни. Працюватимуть водолази. Протягом дня плануємо підняти судно", – сказав заступник Мера Вологди Олексій Нікітін, передає "Вологда. РФ".

Попередня причина – витік палива 35.mchs.gov.ru

Судно "Капітан Артюшин" 1973 року побудови використовувалося для туристичних поїздок. Раніше судноводія залучали за порушення вимог безпеки під час перевезення пасажирів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російському Ярославлі 21 серпня в житловому будинку вибухнув газ. Після вибуху сталися обвалення з першого по шостий поверхи. Пошкоджено десять квартир.

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