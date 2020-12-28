У Росії затонуло судно з 19 моряками: врятували лише двох

В акваторії Баренцевого моря поблизу Нової Землі Архангельської області Росії 28 грудня затонуло риболовецьке судно "Онега". Врятувати вдалося тільки двох із 19 рибалок на борту.

За даними Міністерства надзвичайних ситуацій РФ, нещасний випадок трапився через обмерзання. Про це інформує "Інтерфакс" із посиланням на пресслужбу відомства.

"Надійшла інформація про затоплення судна "Онега"... Воно вело рибальський промисел. Екіпаж 19 осіб. Врятовано двох людей, пошуки решти проводяться судном "Войкове", – йдеться в повідомленні.

Також додатково до місця події було направлено три судна, які мали прибути туди приблизно за 3-6 годин.

Зі свого боку Telegram-канал Life shot, посилаючись на інформацію від джерел в екстрених службах, пише, що траулер "Онега" затонув під час лову риби в морі. Зокрема, коли екіпаж піднімав сітки з уловом, судно накрила хвиля.

"Войкове", яке прибуло до місця НП, виявило двох моряків, які вижили в гідрокостюмах, котрі за руки тримали свого загиблого товариша. Але, на жаль, коли рибалок почали піднімати на борт, тіло віднесло в море", – зазначають у мережі.

Підкреслюється, що в районі, де затонув траулер "Онега", хвилі досягають двох-трьох метрів. На поверхні води екіпаж "Войкового" помітив сміття, що залишилося з судна, і бочку. Прибуття інших кораблів для пошукових робіт очікувалося не раніше полудня.

З'ясувалося, що судно "Онега" належить приватній особі й приписане до порту Мурманська.

Після НП рибалки подавали декілька сигналів лиха. Серед двох членів екіпажу, яких врятували прибулі на допомогу риболовецькі судна, немає капітана траулера.

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