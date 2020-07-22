У Росії засудили історика, який відкрив світові правду про сталінський терор

У Росії Петрозаводський міський суд засудив до 3,5 років ув'язнення в колонії історика, голову карельського відділення "Меморіалу" Юрія Дмитрієва.

У вироку суду йдеться, що Дмитрієв визнаний винним у насильницьких діях сексуального характеру щодо малолітньої названої доньки, передає Медіазона.

Адвокат підсудного Віктор Ануфрієв зазначив, що Дмитрієва виправдали за статтями про виготовлення порнографії, зберігання зброї та розпусні дії. За його словами, Дмитрієв сприйняв рішення судді "позитивно".

Рідна донька Дмитрієва Катерини Клодт сказала, що з урахуванням відбутого в СІЗО її батько звільниться вже 12 листопада.

Юрій Дмитрієв відомий тим, що в 1997 році знайшов Сандармох – лісове урочище в Карелії, де розташоване місце масових розстрілів і поховань під час сталінського терору 1937–38 років.

Історики так описували ті трагічні події, коли співробітники Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР вбили тисячі людей.

"Засуджені до смерті ув'язнені партіями по 200–250 осіб переправлялися морем із Соловецьких островів у Кем, далі по залізниці – у Медвеж'єгорськ, де їх розміщували в дерев'яній будівлі слідчого ізолятора. У день розстрілу засуджених роздягали до нижньої білизни, зв'язували мотузками руки й ноги, затикали кляпом роти та складали штабелями в кузови вантажівок, що відвозили їх до місця страти. Там засуджених ставили на коліна на краю ями й стріляли з револьвера", – писали дослідники.

Встановлено, що більшість людей особисто вбив заступник начальника адміністративно-господарської частини Управління НКВД у Ленінградській області капітан держбезпеки Михайло Матвєєв.

Згідно з історичними записами, у Сандармоху в братських могилах лежать рештки до 10 тисяч тіл. Зусиллями Дмитрієва та його сподвижників було встановлено імена понад 6 200 з них.

Додамо, що українська письменниця Оксана Забужко підтримала Дмитрієва, закликавши долучитись до флешмобу #UkraineStandWithDmitriev.

"Він багато років шукав розстрільні поховання й укладав списки тисяч убитих людей. Саме завдяки йому світ дізнався про те, як загинули Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Валер'ян Підмогильний та інші українські генії... Я дякую історику Юрію Дмитрієву, який захищав моє право на згадку про тисячі вбитих у роки Великого терору", – написала вона в Facebook.

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