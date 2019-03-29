У Росії запрацювали скандальні закони: про що мова

У п'ятницю, 29 березня, в Російській Федерації вступили в силу скандальні закони про фейкові новини та образу влади.

Тепер у Росії, якщо в інтернет-ЗМІ буде опублікована недостовірна інформація, Генпрокурор РФ або його заступники звернуться в Роскомнадзор із вимогою заблокувати цей ресурс, а РКН направить до редакції онлайн-видання вимогу видалити недостовірну інформацію, що журналісти повинні виконати "негайно", в іншому випадку сайт видання буде заблокований.

За порушення закону про фейкові новини передбачається покарання у вигляді штрафу. Сума варіюється залежно від наслідків.

Покарання за поширення в ЗМІ або в інтернеті завідомо недостовірної суспільно значимої інформації становитиме:

для громадян — від 30 тис. до 100 тис. руб. (від 12,6 тис. грн до 42 тис. грн)

для посадових осіб — від 60 тис. до 200 тис. руб. (від 25 тис. грн до 84 тис. грн)

для юридичних осіб — від 200 тис. до 500 тис. руб. (від 84 тис. грн до 210 тис. грн)

Покарання за створення перешкод роботі об'єктів життєзабезпечення та інфраструктури шляхом поширення недостовірних новин:

для громадян — від 100 тис. до 300 тис. руб. (від 42 тис. грн до 126 тис. грн)

для посадових осіб — від 300 тис. до 600 тис. руб. (від 126 тис. грн до 252 тис. грн)

для юридичних осіб — від 500 тис. до 1 млн руб. (від 210 тис. грн до 421 тис. грн)

Держдума РФ

Крім того, законом про заборону образи влади передбачається, що в Інтернеті буде блокуватися будь-яка інформація, в якій є "образа людської гідності й суспільної моралі", "явна неповага до суспільства, держави, офіційних держсимволів РФ, Конституції РФ і органів, які здійснюють державну владу в РФ".

Порушення цього закону тягне за собою покарання у вигляді штрафу від 30 тис. до 100 тис. рублів, за повторне порушення штраф становитиме від 100 тис. до 200 тис. рублів. Також за повторну "образу влади" суд може призначити адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про заборону поширення недостовірної суспільно значимої інформації.

Також Путін підписав закон, яким забороняється російським військовим передавати ЗМІ і публікувати в інтернеті дані про себе та своїх співслуживців.

Крім того, Міноборони РФ розробило документ, яким вводить низку заборон для російських військових, котрі перебувають за кордоном.

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