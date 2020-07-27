У Росії запевнили, що не хочуть повертатися в G7

У Кремлі вважають неактуальним питання про можливість повернення Росії в G7, звідки її виключили після вторгнення в Україну.

Про це повідомило УНІАН з посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова. За його словами, Москва задоволена роботою в форматі "великої двадцятки".

"Росія не прагне приєднатися до "сімrb", більш того, в Росії неодноразово говорили про те, що ми дуже задоволені своєю ефективністю роботи в рамках таких форматів, як велика двадцятка, які краще відповідають сучасним, напевно, економічним реаліям з точки зору центрів економічного розвитку в світі", – сказав Пєсков, коментуючи слова глави МЗС ФРН Хайко Мааса про неможливість включення Росії до "Великої сімки" без рішення конфлікту в Україні

Він підкреслив, що президент РФ Володимир Путін жодного разу не виступав з жодними ініціативами, зверненнями або з якимись діями, заради того, щоб Росія знову приєдналася до роботи "сімки".

"Ви знаєте, що існував такий формат як "велика вісімка", який повинен був провести свій саміт у Сочі, але учасники відмовилися від приїзду в Сочі. З тих пір президент Путін жодного разу не ініціював якесь відтворення. Тому так ставити питання навряд чи актуально. Росія не прагне приєднатися до "сімки", – заявив Пєсков.

Він наголосив, що G7 може обговорювати глобальні економічні питання, але навряд чи може претендувати на світове лідерство. "Як можна, наприклад, обговорювати якісь, скажімо так, світові долі в області економіки, соціального розвитку або ще чогось, або політики без участі Індії, без участі Китаю, без участі Бразилії, без участі Туреччини, цілого ряду інших країн. Напевно, просто це обговорювати можна, але навряд чи можна при цьому претендувати на якесь світове лідерство", – сказав прессекретар президента РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія не може повернутися до складу "Великої сімки" поки вона окупувала Крим і веде війну проти України на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.