У Росії запатентували другу вакцину від COVID-19 із фрагментами вірусу

У Росії запатентували другу вакцину від коронавірусу, яку розробив Державний науковий центр вірусології та біотехнології "Вектор".

Про це в середу, 30 вересня, йшлося на сайті Роспатенту. Головна відмінність другої вакцини від першої нібито в тому, що вона буде містити фрагменти вірусу, а саме – синтетичні пептидні антигени.

"Усього було видано три патенти на винаходи, кожен з яких містить певний модифікований фрагмент вірусу", – написано в повідомленні.

Раніше російські ресурси повідомляли про те, що вакцину досліджуватимуть на людях, старше 60 років. Першу партію планують випустити в листопаді.

Як писав OBOZREVATEL, першу російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" зареєстрували ще на початку серпня, її розробником був названий центр Гамалії. Вакцина нібито була створена на основі ДНК аденовірусу і повинна "формувати імунітет і від грипу, і від коронавірусної інфекції". Випробовувати вакцину також будуть на жителях Білорусі, куди в кінці вересня вже завезли першу партію.

Водночас вчені стурбовані, що намір Росії впровадити вакцину проти COVID-19 "Супутник-V" до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію нового коронавірусу.

А в Британії заявили, що клінічні випробування "першої в світі" російської вакцини проти коронавірусу дали сумнівні результати.