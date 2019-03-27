У Росії запанікували через війська НАТО біля кордонів

У Росії відчули небезпеку через активізацію країн НАТО біля кордонів РФ і стали звинувачувати Альянс в мілітаризації.

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що країни НАТО під приводом російської загрози здійснюють мілітаризацію і розвідувальну діяльність біля російських кордонів, передає ТАСС.

Новини У НАТО приготувалися до розміщення російських ядерних ракет у Європі

"Під приводом міфічної російської загрози НАТО нарощує військову присутність в Східній Європі, здійснює мілітаризацію Чорноморського регіону, активізує розвідувальну діяльність уздовж російських кордонів. Демонізація окремих країн кладеться не тільки в основу політики західних об'єднань, але і в основу військового будівництва", – повідомив дипломат.

Грушко вважає, що такі дії НАТО ведуть до "розширення простору хаосу".

NATO

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У НАТО приготувалися до розміщення російських ядерних ракет в Європі.

Також НАТО висунули жорстку умову Росії по Криму.

У заяві генсека НАТО про Грузію побачили сигнал для України.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.