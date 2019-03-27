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У Росії запанікували через війська НАТО біля кордонів

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У Росії відчули небезпеку через активізацію країн НАТО біля кордонів РФ і стали звинувачувати Альянс в мілітаризації.

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що країни НАТО під приводом російської загрози здійснюють мілітаризацію і розвідувальну діяльність біля російських кордонів, передає ТАСС.

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"Під приводом міфічної російської загрози НАТО нарощує військову присутність в Східній Європі, здійснює мілітаризацію Чорноморського регіону, активізує розвідувальну діяльність уздовж російських кордонів. Демонізація окремих країн кладеться не тільки в основу політики західних об'єднань, але і в основу військового будівництва", – повідомив дипломат.

Грушко вважає, що такі дії НАТО ведуть до "розширення простору хаосу".

NATO

NATO

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія
Тег
НАТО
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