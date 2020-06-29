У Росії занепокоїлися через 'біолабораторії США в Україні': бояться витоку

У Росії заявили, що на території України розташовані якісь закордонні "біолабораторії", з яких можливий витік матеріалів.

Про це в інтерв'ю ТАСС розповів глава Антитерористичного центру СНД Андрій Новіков, який висловив занепокоєння щодо безпеки в таких "лабораторіях".

"Ситуація, в якій опинився весь світ, висвітлила іншу проблему – розміщення на території деяких країн, що межують із державами СНД, біолабораторій, що належать найчастіше закордонним відомствам і фондам", – висував свої припущення Новіков.

На його думку, крім України, такі "лабораторії" знаходяться в Грузії. При цьому, випадок витоку біоматеріалів з таких установ не буде вважатися терористичним актом, проте будуть серйозні негативні наслідки.

"Власне кажучи, досвід справжньої пандемії може дати уявлення про наслідки втрати або неконтрольованого витоку біоматеріалів, що становлять загрозу для життя і здоров'я людини", – розмірковував Новіков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній глава розвідки Британії заявив про витік COVID-19 з лабораторії в Китаї.