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1 січня • оновлено в 20:44
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У Росії замість салютів влаштували стрілянину з автомата в Новий рік. Відео

2.2т
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У російському Єкатеринбурзі чоловік замість салютів у Новий рік влаштував стрілянину з автомата.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі офіцера Збройних сил України Анатолія Штефана (Штірліца). На кадрах видно, як чоловік посеред вулиці стоїть з автоматом, поруч із ним ще двоє людей, один з яких, найімовірніше, дитина. У момент, коли на горизонті вибухнули салюти, людина зі зброєю зробив чотири постріли в повітря.

"Хроніки святкування в заліссі. У Єкатеринбурзі чоловік у новорічну ніч замість феєрверків вирішив зустріти свято пострілами з автомата", – прокоментував Штірліц.

У Росії влаштували стрілянину з автомата в Новий рік

У Росії влаштували стрілянину з автомата в Новий рік

Скріншот відео

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Житомирській області в результаті вибуху салюту в Новий рік чоловік отримав важкі травми. Йому діагностували переломи черепа і кістки правого ока, а також опіки обличчя.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Росія Єкатеринбург
Тег
Новий Рік-2020
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
И это предъявляют люди из страны ежедневных гранат. Идиот.
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