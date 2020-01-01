У Росії замість салютів влаштували стрілянину з автомата в Новий рік. Відео

У російському Єкатеринбурзі чоловік замість салютів у Новий рік влаштував стрілянину з автомата.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі офіцера Збройних сил України Анатолія Штефана (Штірліца). На кадрах видно, як чоловік посеред вулиці стоїть з автоматом, поруч із ним ще двоє людей, один з яких, найімовірніше, дитина. У момент, коли на горизонті вибухнули салюти, людина зі зброєю зробив чотири постріли в повітря.

"Хроніки святкування в заліссі. У Єкатеринбурзі чоловік у новорічну ніч замість феєрверків вирішив зустріти свято пострілами з автомата", – прокоментував Штірліц.

У Росії влаштували стрілянину з автомата в Новий рік Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Житомирській області в результаті вибуху салюту в Новий рік чоловік отримав важкі травми. Йому діагностували переломи черепа і кістки правого ока, а також опіки обличчя.

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