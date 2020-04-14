У Росії ухвалили у третьому читанні закон, яким перенесли дату закінчення Другої світової війни з 2 на 3 вересня, повідомляє пресслужба нижньої палати Держдуми РФ.

У документі зазначено, що в Росії скасовується пам'ятна дата 2 вересня, коли відзначався день закінчення Другої світової війни. Замість цього 3 вересня пропонується вважати днем військової слави.

Друга світова війна

У пояснювальній записці автори законопроєкту посилаються на указ президії Верховної Ради СРСР про оголошення 3 вересня святом Перемоги над Японією і днем всенародних урочистостей. Також автори ініціативи вказали на те, що День перемоги китайського народу у війні з Японією також відзначається 3 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 року захопила частину Чехословаччини.

МЗС Польщі розкритикували скандальну заяву Путіна про передісторію Другої світової війни. Також у Польщі після скандалу з заявами Путіна вирішили на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію "зі своєї точки зору".