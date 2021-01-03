У Росії захотіли випробувати на українцях експериментальну вакцину від COVID-19

"Російський фонд прямих інвестицій" планує випробувати в Україні комбінацію вакцин від коронавірусу AstraZeneca і "Супутник V".

Як заявив на телеканалі "Росія 1" глава РФПІ Кирило Дмітрієв, його фонд готовий передати Україні технології для виробництва і застосування російської вакцини.

"Готові повністю передати наші технології для виробництва на території України, готові почати клінічні випробування спільної вакцини AstraZeneca і "Супутник V", – сказав він.

РФПІ фінансував розробку вакцини-кандидата "Супутник-V", яка досі не пройшла необхідних клінічних випробувань.

"Ми всіляко готові співпрацювати з Україною, тому що ми вважаємо, що вакцини – без політики", – додав Дмітрієв.

Що відомо про російську вакцину "Супутник V"?

Препарат зареєстрований в РФ в серпні 2020 року.

Щеплення в Росії почали робити з 5 грудня. Перш за все вакцину отримують співробітники лікарень, поліклінік, шкіл, соціальної сфери.

Після початку вакцинації росіяни заявляли про те, що робиться це добровільно-примусово. У деяких установах працівники навіть писали заяви про звільнення.

У той же час російська вакцина викликала побоювання вчених у світі. Її застосування до проведення повного циклу випробувань може привести до мутації нового коронавірусу, вважають вони.

Уряди Аргентини та Білорусі дозволили використання російського препарату для вакцинації.

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