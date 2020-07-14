У Росії захотіли карати українців за заклик повернути вкрадений Крим

Депутати Державної думи Росії ухвалили в першому читанні законопроєкт про визнання екстремістськими закликів до відчуження частини російської території.

Про це повідомила пресслужба Держдуми РФ. Глава законодавчого органу В'ячеслав Володін зазначив, що законопроєкт спрямований на реалізацію нових норм Конституції.

"Після ухвалення закону екстремізмом будуть вважатися заклики до порушення територіальної цілісності РФ, зокрема, відчуження частини її території. Будь-які заклики відокремити від Росії регіон або його частину є неприйнятними і повинні строго припинятися", – заявив Володін.

Він також пригрозив відповідальністю українським політикам за заклики повернути анексований Росією Крим.

"Заяви щодо Криму, які вони робитимуть, за собою потягнуть покарання за законами Російської Федерації. Ми зможемо вимагати екстрадиції до нас у країну. З іншого боку, це питання, які і надалі будуть також пред'явлені. Тому багато гарячих голів, можливо, вгамуються після того, як ми ухвалимо норми цього закону. І вони зрозуміють, що це дуже серйозно карається", – заявив глава Держдуми.

Володін пообіцяв, що закон ухвалять до кінця весняної сесії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін виступив із пропозицією внести до конституції країни-агресора поправку про заборону відчуження територій і про спадкоємність РФ щодо СРСР.