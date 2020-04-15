У Росії заговорили про перенесення параду на 9 травня: що запропонували Путіну

У Росії в президента РФ Володимира Путіна попросили перенести парад Перемоги в Москві з 9 травня на іншу дату через коронавірус COVID-19.

Таке прохання главі Кремля спрямували російські ветеранські організації, передає ТАСС.

"Від імені всієї ветеранської спільноти просимо вас ухвалити складне, але, як ми вважаємо, справедливе рішення про проведення військового параду іншого дня, коли відповідно до епідеміологічної ситуації він стане не загрозою, а воістину торжеством миру та безпеки для всіх його учасників", – йдеться у зверненні.

Парад у Москві

У документі зазначено, що через пандемію COVID-19 неможливо гарантувати безпеку здоров'я учасників і гостей параду в Москві.

"На нашу думку, це рішення (про перенесення параду. – Ред.) слугуватиме проявом поваги до ветеранів, які боролися за майбутнє країни, до військовослужбовців, які стоять зараз на варті Батьківщини, і до всіх наших громадян, які відзначають День Перемоги як головне свято нашої Великої Росії!" – гучно розписали в посланні до Путіна.

Звернення до Путіна

Звернення до Путіна

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