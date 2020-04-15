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15 квітня • оновлено в 15:55
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У Росії заговорили про перенесення параду на 9 травня: що запропонували Путіну

9.6т
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У Росії в президента РФ Володимира Путіна попросили перенести парад Перемоги в Москві з 9 травня на іншу дату через коронавірус COVID-19.

Таке прохання главі Кремля спрямували російські ветеранські організації, передає ТАСС.

"Від імені всієї ветеранської спільноти просимо вас ухвалити складне, але, як ми вважаємо, справедливе рішення про проведення військового параду іншого дня, коли відповідно до епідеміологічної ситуації він стане не загрозою, а воістину торжеством миру та безпеки для всіх його учасників", – йдеться у зверненні.

Парад у Москві

Парад у Москві

У документі зазначено, що через пандемію COVID-19 неможливо гарантувати безпеку здоров'я учасників і гостей параду в Москві.

"На нашу думку, це рішення (про перенесення параду. – Ред.) слугуватиме проявом поваги до ветеранів, які боролися за майбутнє країни, до військовослужбовців, які стоять зараз на варті Батьківщини, і до всіх наших громадян, які відзначають День Перемоги як головне свято нашої Великої Росії!" – гучно розписали в посланні до Путіна.

Звернення до Путіна

Звернення до Путіна

Звернення до Путіна

Звернення до Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії ухвалили закон, яким перенесли дату закінчення Другої світової війни з 2 на 3 вересня.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
День Перемоги
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
НЕТ!!!!! мы против! 9 мая вот наш день!!!!! что за самоуправство! Ветераны хотят 9 мая! объявляю путина пидтарасом если примет решение о переносе 9 мая! Русские ветераны не боялись фашистов, а тут подумаешь какой то вирус!!!!!
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Скрепы не выдержат,парад должен состояться.
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
ни в коем случае, пусть проводят парады. у них что карантин? когда это на каникулах нельзя было пожарить шашлык и хлопнуть бутылочку водки.
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Satin Rik
Satin Rik
Сташинский Богдан, а ти моїй родині чого бажаєш?
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Петрова Ольга, желаю тебе в два раза,чем ты желаешь "своим врагам",тебе и всему твоему роду.АМИНЬ!!!!!!!!!!!!!!
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