У Росії заговорили про офіційні поставки зброї в "Л/ДНР"

Якщо в США ухвалять запропонований закон про виділення $300 мільйонів на рік на військову допомогу Україні, це може змусити Російську Федерацію задуматися про постачання зброї "Л/ДНР" на Донбас.

Про це заявив голова комітету нелегітимної Держдуми РФ в справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашников. Його слова цитує російський "Інтерфакс".

"Я вважаю, що виділення в США 300 млн доларів на військову допомогу Україні, навпаки, нам відкриває двері для того, щоб допомагати людям, у яких вони хочуть із цієї зброї стріляти – "ДНР" і "ЛНР", – висловився він.

На його переконання, в таких умовах РФ теж "має право поставляти зброю цим республікам офіційно".

Зокрема, російський депутат вважає, що, якщо однією зі сторін конфлікту третя країна поставлятиме летальну зброю, РФ нічого не залишиться, крім як "захистити людей з іншої сторони".

"Можливо, не військами, а хоча б поставками зброї. І закрити цю тему – не соромитися поставляти зброю "Л/ДНР", – ще раз підкреслив Калашніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сенатори США виступили за щорічне надання військової допомоги Україні в розмірі $300 млн протягом наступних п'яти років. Ініціатори цього законопроєкту також пропонують виділяти по $4 млн на навчання офіцерського складу в Україні.