У Росії заговорили про падіння метеорита: з'явилися відео
У мережі повідомили про те, що 18 травня в Красноярському краї Росії нібито впав метеорит, який встигли зняти місцеві жителі.
Відео масово почали публікувати в соціальних мережах (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Очевидці зазначили, що об'єкт було видно о 22:45 за місцевим часом у небі над містом Канськом. На кадрах видно, як щось велике, яскраве, що світилося зеленим світлом, мчить по небу, наближаючись до землі. Потім об'єкт гасне. Місцеві жителі відзначили, що чули гуркіт.
В інших районах Красноярського краю також бачили об'єкт, що світився, який пронісся вниз. Зокрема, свідки відгукнулися в Курагінському, Мінусінському і Каратузькому районах.
Офіційних даних про об'єкт не надходило.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в небі над північним сходом Італії, а також над Хорватією і Словенією помітили падіння метеорита.