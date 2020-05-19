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19 травня • оновлено в 15:40
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У Росії заговорили про падіння метеорита: з'явилися відео

6.2т
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У мережі повідомили про те, що 18 травня в Красноярському краї Росії нібито впав метеорит, який встигли зняти місцеві жителі.

Відео масово почали публікувати в соціальних мережах (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Очевидці зазначили, що об'єкт було видно о 22:45 за місцевим часом у небі над містом Канськом. На кадрах видно, як щось велике, яскраве, що світилося зеленим світлом, мчить по небу, наближаючись до землі. Потім об'єкт гасне. Місцеві жителі відзначили, що чули гуркіт.

У Росії заговорили про падіння метеорита

У Росії заговорили про падіння метеорита

МК у Красноярську

В інших районах Красноярського краю також бачили об'єкт, що світився, який пронісся вниз. Зокрема, свідки відгукнулися в Курагінському, Мінусінському і Каратузькому районах.

Офіційних даних про об'єкт не надходило.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в небі над північним сходом Італії, а також над Хорватією і Словенією помітили падіння метеорита.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Росія
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