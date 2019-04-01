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У Росії загорівся великий завод: перші фото та відео НП

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У понеділок, 1 квітня, в російському місті Калінінград у покинутій будівлі заводу "Цепрусс" почалася пожежа.

Пожежа почалася близько 19:30 (18:30 за Києвом) і буквально за півгодини полум'я охопило всю будівлю, передає "KGD.ru".

Повідомляється, що вогонь піднявся високо над будівлею колишнього целюлозно-паперового комбінату. Вогонь і чорний дим видно за кілька кілометрів, з різних частин міста. Площа загоряння становить близько 300 квадратних метрів. Спочатку пожежа виникла поруч з будівлею, але потім перекинулася на експлуатований об'єкт.

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На місці події працювали 50 осіб пожежних і 10 одиниць техніки. Наразі площа загоряння і наявність постраждалих уточнюється.

Відзначається, що пожежі на покинутій території "Цепрусса" відбуваються регулярно. У 2014 році трапилася сильна пожежа в колишньому складському приміщенні на березі Преголи. Співробітники МНС гасили вогонь протягом декількох годин і запобігли вибуху декількох газових і кисневих балонів.

Пожежа в Калінінграді

Пожежа в Калінінграді

kgd.ru

Пожежа в Калінінграді

Пожежа в Калінінграді

kgd.ru

Пожежа в Калінінграді

Пожежа в Калінінграді

kgd.ru

Пожежа в Калінінграді

Пожежа в Калінінграді

kgd.ru

Пожежа в Калінінграді

Пожежа в Калінінграді

kgd.ru

Пожежа в Калінінграді

Пожежа в Калінінграді

kgd.ru

Пожежа в Калінінграді

Пожежа в Калінінграді

kgd.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському Краснодарі спалахнула велика пожежа на території меблевого центру.

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РосіяКалінінград
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