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12 грудня • оновлено в 11:13
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У Росії загорівся скандальний крейсер: з'явилося перше відео пожежі

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У мережі з'явилося відео пожежі на крейсері "Адмірал Кузнєцов", яка трапилася 12 грудня у Мурманську (Росія).

Кадри виклали в співтоваристві "Актуальна Росія" в Twitter. Зазначається, що крейсер загорівся під час ремонтних робіт (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За попередніми даними, площа займання спершу становила 20 квадратних метрів, потім зросла до 600 квадратних метрів.

У Росії загорівся крейсер "Адмірал Кузнєцов"

У Росії загорівся крейсер "Адмірал Кузнєцов"

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Рятувальники не можуть знайти капітана третього рангу Віктора Ізмайлова, який відповідав за ремонт "Адмірала Кузнєцова". Ізмайлов зайшов у рубку під час зварювальних робіт, цієї миті спалахнула пожежа.

Решту зниклих безвісти вдалося знайти живими.

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Автор
Гліб Іванов
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Хо Хол
Хо Хол
Недавно горел скандальный одесский колледж.
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Хо Хол
Хо Хол
a alexeyon, в сеть выложили фото ожогов cвиных жoп из котлов.. ((...
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a alexeyon
a alexeyon
Хо Хол, в сеть выложили фото из ночного клуба "Хромая лошадь" из Перми- это ад, погибло 156 человек... Еще «Зимняя вишня» в городе Кемерово - погибло 60 человек из них 37 ДЕТИ!!!..((..
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0
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Хаос и безответственность: появились новые фото из сгоревшего в Одессе колледжа ...
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0
1
a alexeyon
a alexeyon
Ще не вмерла, Хаос и безответственность -в сеть выложили фото из ночного клуба "Хромая лошадь" из Перми- это ад, погибло 156 человек... Еще «Зимняя вишня» в городе Кемерово - погибло 60 человек из них 37 ДЕТИ!!!....
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0
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А чем он скандальный то? хорошо что не одиозный)))))
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1
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a alexeyon
a alexeyon
Захаров Дмитрий, да такое... ни о чем... просто когда "шел" из Сирии, дым из его труб был виден из космоса... чисто поржать,смешной просто очень, то дымит как не в себя, то док затопит или самолет ... какой скандал ? смех да и только
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Павлович Антон
Павлович Антон
Захаров Дмитрий, Засранец он и проебщик летающих объектов! Так устраивает?
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