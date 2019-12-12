У Росії загорівся скандальний крейсер: з'явилося перше відео пожежі

У мережі з'явилося відео пожежі на крейсері "Адмірал Кузнєцов", яка трапилася 12 грудня у Мурманську (Росія).
Кадри виклали в співтоваристві "Актуальна Росія" в Twitter. Зазначається, що крейсер загорівся під час ремонтних робіт (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
За попередніми даними, площа займання спершу становила 20 квадратних метрів, потім зросла до 600 квадратних метрів.
У Росії загорівся крейсер "Адмірал Кузнєцов"
Рятувальники не можуть знайти капітана третього рангу Віктора Ізмайлова, який відповідав за ремонт "Адмірала Кузнєцова". Ізмайлов зайшов у рубку під час зварювальних робіт, цієї миті спалахнула пожежа.
Решту зниклих безвісти вдалося знайти живими.
У Мурманську сталася пожежа на авіаносці "Адмірал Кузнєцов"- Актуальна Росія (@RussiaActually) 12 грудня 2019 р
Крейсер загорівся під час ремонтних робіт. pic.twitter.com/Dk8uTRE9wo
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Росії на 82-му судноремонтному заводі в Мурманську, затонув один із найбільших у світі плавучих доків ПД-50, в якому ремонтували авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов".
Відомо, що Росія витратила майже 10 мільярдів рублів на провальний сирійський похід авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов".
Так, у Середземному морі трапилася аварія з винищувачем МіГ-29К під час проведення тренувальних польотів під час заходу на посадку на авіаносець "Адмірал Кузнєцов".
Також стало відомо, що в Сирії під час заходу на посадку на авіаносець "Адмірал Кузнєцов" розбився другий за останній місяць винищувач Повітряно-космічних сил Росії.
Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон назвав важкий авіаносний крейсер Збройних сил Росії "Адмірал Кузнєцов", який повертається з Сирії, кораблем ганьби.
Крім того, в соцмережах підняли на сміх флагман російського флоту.
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