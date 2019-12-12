У Росії загорівся скандальний крейсер: з'явилося перше відео пожежі

У мережі з'явилося відео пожежі на крейсері "Адмірал Кузнєцов", яка трапилася 12 грудня у Мурманську (Росія).

Кадри виклали в співтоваристві "Актуальна Росія" в Twitter. Зазначається, що крейсер загорівся під час ремонтних робіт (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За попередніми даними, площа займання спершу становила 20 квадратних метрів, потім зросла до 600 квадратних метрів.

У Росії загорівся крейсер "Адмірал Кузнєцов"

Рятувальники не можуть знайти капітана третього рангу Віктора Ізмайлова, який відповідав за ремонт "Адмірала Кузнєцова". Ізмайлов зайшов у рубку під час зварювальних робіт, цієї миті спалахнула пожежа.

Решту зниклих безвісти вдалося знайти живими.

У Мурманську сталася пожежа на авіаносці "Адмірал Кузнєцов"



Крейсер загорівся під час ремонтних робіт. pic.twitter.com/Dk8uTRE9wo - Актуальна Росія (@RussiaActually) 12 грудня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.