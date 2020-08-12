У Росії повідомили пожежі на підводному човні: у МНС відповіли

Олексій Тітофф Новини Росії 16:09, 12.08.2020 Оновлено: 16:27, 12.08.2020

У середу, 12 серпня, у російських ЗМІ з'явилася інформація, що в Кронштадті Ленінградської області загорівся підводний човен.

Про це в Twitter повідомляв місцевий телеканал "78". Відзначається, що підводний човен знаходився на заводі, де його ремонтують.

"При проведенні зовнішніх газо-зварювальних робіт сталося оплавлення фарби з боку баласту бака підводного човна. Дим затягнуло в відсік. Охолодження персоналом до прибуття МНС", – говорилося в повідомленні.

Однак в місцевому відділенні МНС повідомили, що пожежі не було. Рятувальники пояснили, що за загоряння прийняли дим від зварювальних робіт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі нагадали про архівні кадрах, знятих 12 серпня 2000 року – в день загибель російського атомного підводного човна "Курськ".

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