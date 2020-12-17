У Росії загорівся міжнародний аеропорт. Відео

У Благовєщенську (Росія) в ніч на 17 грудня загорівся міжнародний аеропорт.

Пожежа охопила площу 120 кв. м одного з терміналів. У пригоді ніхто не постраждав, повідомляє Mash у Telegram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Жертв вдалося уникнути, оскільки термінал закритий через пандемію коронавірусу і рейси звідти не літали. На місці НП працювали спецслужби. Через деякий час пожежу загасили.

Скріншот. Mash в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в селі Ішбулдіно в Башкирії (Росія) в ніч на вівторок, 15 грудня, згорів приватний будинок престарілих. В результаті спалаху загинули 11 осіб.