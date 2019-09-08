У Росії загорівся літак з пасажирами на борту: перші відео

В аеропорту Шереметьєво (Росія) під час запуску в літака, на борту якого перебували пасажири, загорівся двигун.

Про це повідомила "Комсомольская правда". Очевидці зняли НП на відео. За їх словами, мотор спалахнув і відразу заглохнув (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Співробітники авіакомпанії вчасно вжили заходів і благополучно зупинили літак. Не відомо, скільки людей знаходилося на борту. Як написала "Газета.ru", за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Згідно з інформацією ЗМІ, боїнг повинен був вилетіти в неділю ввечері, 8 вересня, о 18.20 з Москви до Владивостока. Однак, рейс 6281 довелося відкласти. Пасажирам надали резервний борт. Близько 20:00 посадка на рейс FV6281 завершилася.

Літак на буксирі відвезли з льотного поля. Його направили на технічний огляд. Експерти визначать, з якої причини трапилося займання в двигуні. Тимчасово літак не будуть використовувати для польотів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у РФ НП з літаками трапляються доволі часто. Цього тижня їх було щонайменше три. Так, у Ставропольському краї Росії розбився штурмовик Су-25УБ, двоє льотчиків катапультувалися. А в аеропорту Шереметьєво під Москвою зіткнулися літаки "Аерофлоту" і Royal Flight. Пізніше у РФ пасажирський літак сполученням Воронеж – Санкт-Петербург здійснив аварійну посадку через НП.

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