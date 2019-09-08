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9 вересня • оновлено в 11:08
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У Росії загорівся літак з пасажирами на борту: перші відео

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В аеропорту Шереметьєво (Росія) під час запуску в літака, на борту якого перебували пасажири, загорівся двигун.

Про це повідомила "Комсомольская правда". Очевидці зняли НП на відео. За їх словами, мотор спалахнув і відразу заглохнув (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Співробітники авіакомпанії вчасно вжили заходів і благополучно зупинили літак. Не відомо, скільки людей знаходилося на борту. Як написала "Газета.ru", за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Згідно з інформацією ЗМІ, боїнг повинен був вилетіти в неділю ввечері, 8 вересня, о 18.20 з Москви до Владивостока. Однак, рейс 6281 довелося відкласти. Пасажирам надали резервний борт. Близько 20:00 посадка на рейс FV6281 завершилася.

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У Росії приховали серйозну НП з військовими літаками: що трапилося

Літак на буксирі відвезли з льотного поля. Його направили на технічний огляд. Експерти визначать, з якої причини трапилося займання в двигуні. Тимчасово літак не будуть використовувати для польотів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у РФ НП з літаками трапляються доволі часто. Цього тижня їх було щонайменше три. Так, у Ставропольському краї Росії розбився штурмовик Су-25УБ, двоє льотчиків катапультувалися. А в аеропорту Шереметьєво під Москвою зіткнулися літаки "Аерофлоту" і Royal Flight. Пізніше у РФ пасажирський літак сполученням Воронеж – Санкт-Петербург здійснив аварійну посадку через НП.

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Місце
Росія
Тег
літак
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
На Украине такое в диковинку, дабы самолётов практически нет. 0,0001 от авиапарка России. Хо.Хлы ваша участь ездит на арбе с волами.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Махов Макс, А ты приезжай ко мне. Выясним кто кого на чем катать будет. Адрес написать?
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Махов Макс
Махов Макс
Кокошка Виктор, наша участь ездить на к*цапе верхом! Спину подставляй, оседлаю, так уж и быть. Бгггггаааа
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Махов Макс
Махов Макс
Жаль выстрел холостой! Но открываю календарь, и снова 3 сентября. Два к*цапа люфтваффе расеи, вошло штопором в землю на су-25. Груз 200. Бгггггаааа
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Махов Макс
Махов Макс
И снова проходил мимо, календарь за 2002 год, спи здели к*цапы на дамбасе. Оставь его себе. Может жопу в паРаше вытрешь. Бгггггаааа
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Махов Макс, Открой календарь на 27 июля 2002 года. Что там у тебя отмечено то?
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Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Рашистская смехдержава снова на пике провала. В рашке хоть есть один день без каких-то происшествий? Постоянно что-то падает, взрывается, ломается, тонет, сгорает и т.д. и т.п...
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