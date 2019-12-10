Знайшов тіла 5-річний син: у Росії загадково загинув відомий видавець із дружиною

У Москві знайшли мертвими загиблих за загадкових обставин відомого журналіста, видавця "Тинькофф-журналу" Олександра Рая і його дружину Євгенію.

Чоловікові було лише 29 років. Про трагедію повідомили на сторінці видання в Facebook.

Як пише "Комсомольська правда", Рая і його дружини не стало 8 грудня. Їх тіла виявила мати жінки. Вона приїхала в квартиру після дзвінка 5-річного онука, який не міг розбудити батьків. Інші подробиці й обставини події поки невідомі.

Помер творець "Тинькофф-журналу" Олександр Рай Facebook "Тинькофф-журналу"

"Тинькофф-журнал" (Tinkoff Journal) – спочатку блог на сайті однойменного банку, його запустили в 2014 році. Рай був видавцем "Тинькофф-журналу" з дня заснування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії виявили мертвим у своїй квартирі заступника командира російського Президентського полку Романа Лотвіна. Обставини його смерті також невідомі.

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