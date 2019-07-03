У Росії загинули 14 моряків: у мережі з'явилися перші фото підводного човна

У мережі з'явилися перші фото підводного човна спецпризначення "Оренбург", що є носієм для секретного російського глибоководного апарату, на якому 1 липня загинули 14 моряків.

Знімки були зроблені на базі Північного флоту в Сєвероморську в Мурманській області (РФ) та оприлюднені ТАСС.

"Рятувальний буксир Північного флоту (зліва) і АПЛ спецпризначення проекту 09786 "Оренбург", носій атомної глибоководної станції (АГС) проекту 10831 (праворуч) на одній із баз Північного флоту", – свідчить підпис до фотографій.

Новини Розсекречена причина смертельної НП на підводному човні Путіна

Підводний човен "Оренбург" ТАСС

Підводний човен "Оренбург" ТАСС

Вказується, що фото були зроблені вже після аварії – 3 липня. За офіційною версією, судно займалося вивченням дна Світового океану в інтересах Військово-морського флоту Росії.

Відзначимо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков раніше заявив, що точна інформація про смертельний випадок у російських територіальних водах в Баренцевому морі не може бути опублікована. Наприклад, тип підводного човна і місія екіпажу є абсолютно секретними.

Ілюстрація Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У російських територіальних водах під час НП на атомному підводному човні типу АС-12 "Лошарик" 1 липня загинули 14 моряків-підводників.

Серед загиблих на судні були 7 капітанів 1 рангу і 2 герої РФ.

Інформацію про те, на якому саме типі глибоководного апарату сталася смертельна НП, Росія тримає в таємниці.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.