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У Росії загинули 14 моряків: у мережі з'явилися перші фото підводного човна

1.1тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися перші фото підводного човна спецпризначення "Оренбург", що є носієм для секретного російського глибоководного апарату, на якому 1 липня загинули 14 моряків.

Знімки були зроблені на базі Північного флоту в Сєвероморську в Мурманській області (РФ) та оприлюднені ТАСС.

"Рятувальний буксир Північного флоту (зліва) і АПЛ спецпризначення проекту 09786 "Оренбург", носій атомної глибоководної станції (АГС) проекту 10831 (праворуч) на одній із баз Північного флоту", – свідчить підпис до фотографій.

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Підводний човен "Оренбург"

Підводний човен "Оренбург"

ТАСС

Підводний човен "Оренбург"

Підводний човен "Оренбург"

ТАСС

Вказується, що фото були зроблені вже після аварії – 3 липня. За офіційною версією, судно займалося вивченням дна Світового океану в інтересах Військово-морського флоту Росії.

Відзначимо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков раніше заявив, що точна інформація про смертельний випадок у російських територіальних водах в Баренцевому морі не може бути опублікована. Наприклад, тип підводного човна і місія екіпажу є абсолютно секретними.

Ілюстрація

Ілюстрація

Соц мережі

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Тема
Загибель підводників у Росії
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїфотографии
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