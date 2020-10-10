У Росії зафіксували максимальне зараження COVID-19 за добу з початку пандемії

У Росії за минулу добу виявили 12 846 випадків зараження коронавірусом, що стало рекордом із початку пандемії.

Найбільше заражених зареєстрували в Москві (4105), Санкт-Петербурзі (501) і Московській області (416), повідомив оперативний штаб.

Усього в Росії зафіксовано 1 285 084 випадки коронавірусу, з них 1 016 202 особи одужали, 22 454 – померли.

Попередній рекорд за добовим приростом хворих на COVID-19 був встановлений вчора, 9 жовтня – хворобу підтвердили в 11 656 росіян.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні 9 жовтня у лікарні було госпіталізовано ще 990 осіб із коронавірусом, що стало рекордом за весь час пандемії. Також встановлено рекорд за кількістю летальних випадків COVID-19 за добу – 108.