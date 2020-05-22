У Росії зафіксовано новий рекорд смертності від COVID-19

У Росії за останню добу від коронавірусу померли ще 150 осіб – це рекордний показник для країни.

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Також за останній час у РФ зафіксували 8894 нових випадки зараження COVID-19 у 84 регіонах. Про це повідомляють в місцевому оперативному штабі щодо ситуації з пандемією, передає Telegram-канал "Медуза".

Відомо, що одужали за добу 7144, а всього – 99 825 пацієнтів. Загалом у країні зафіксовано 326 448 випадків коронавірусу і 3249 смертей від нього.

Росія б'є рекорди щодо коронавірусу

Зазначається, що найбільше хворих продовжують фіксувати в Москві та області, а також у Петербурзі.

Крім цього, більше ста тих, хто заразилися за добу, – в Красноярському краї, Нижегородській, Ростовській, Свердловській, Калузькій, Пензенській, Брянській, Ярославській областях і Республіці Дагестан.

Скриншот worldometers.info

Скриншот worldometers.info

Скриншот t.me/meduzalive/26806

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