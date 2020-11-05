У Росії задумали узаконити для Путіна довічну недоторканність

У нелегітимну Державну думу Росії внесли законопроєкт, який передбачає введення довічної недоторканності колишнім лідерам країни.

З нього випливає, що главу РФ Володимира Путіна, у разі його відходу від влади, не зможуть притягнути до відповідальності чи затримати. Відповідний запис з’явився на сайті російської "Парламентської газети".

"Президент Росії, який припинив виконання своїх повноважень, має недоторканність. Його не можуть притягнути до кримінальної або адміністративної відповідальності, а також затримати, заарештувати, обшукувати або допитувати", – йдеться в повідомленні.

Також відповідна недоторканність поширюється і на житло такого політика, його транспортні засоби, документи, багаж і листування.

У документі зазначено, що позбавити недоторканності колишнього главу Росії матиме змогу тільки Рада федерації. Зокрема, на підставі звинувачення екслідера країни в державній зраді або скоєнні іншого тяжкого злочину.

Водночас таке рішення Радфед має ухвалити протягом трьох місяців після висунення звинувачень, інакше останні вважатимуться відхиленими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Росії Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт закону про порядок формування Ради федерації, який, зокрема, передбачає пост довічного сенатора для експрезидентів.