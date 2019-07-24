У Росії заарештували головного противника Путіна

У Росії заарештували головного опозиціонера і противника президента Володимира Путіна Олексія Навального на 30 діб через несанкціонований мітинг.

Про це повідомила в Twitter прес-секретар політика Кіра Ярмиш. Під адміністративний арешт його відправив в середу, 24 липня, Симоновський суд Москви.

Таке рішення було ухвалене на підставі протоколів про повторне порушення правил проведення мітингу, за заклики вийти на несанкціоновану акцію на захист свободи виборів під Мосміськвиборчком, заплановану на 27 липня.

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У Росії заарештували противника Путіна Навального

Відзначається, що Навальний був затриманий вранці 24 липня біля свого будинку, коли вийшов на пробіжку. Після двох годин у нарадчій кімнаті суд виніс рішення встановити максимальний термін арешту на підставі відео затримання опозиціонера.

Сам Навальний не знайшов на відео нічого, що б доводило його провину. Він звернув увагу, що в соцмережах писав лише про те, що незалежні кандидати говорили про можливу акцію, але не закликав до її проведення.

Олексій Навальний mk.ru

Опозиціонер також заявив судді, що просить про відстрочення виконання покарання, оскільки має намір бути присутнім на зустрічі з незалежними кандидатами, а також на концерті групи Rammstein.

У Twitter політик прокоментував свій арешт. "Ось, що хочу сказати: виходьте в суботу на вулицю. 14:00, Тверська, 13. Поки у нас немає права голосу, ми всі і так під арештом", – написав він.

Олексію Навальному 30 діб - Кіра Ярмиш (@Kira_Yarmysh) July 24, 2019

30 діб арешту. Ось, що хочу сказати: виходите в суботу на вулицю. 14-00, Тверська, 13. Поки у нас немає права голосу, ми все і так під арештом. - Alexey Navalny (@navalny) July 24, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Москви 14 липня зібралася акція протесту через масовий недопуск на вибори в Мосміськдуму представників позасистемної опозиції.

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