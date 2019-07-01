У Росії заарештували головного опозиціонера Путіна

У понеділок, 1 липня, Хорошевський суд Москви заарештував головного опозиціонера президента РФ Володимира Путіна Олексія Навального на 10 діб.

Навальний потрапив до в'язниці за участь в марші на підтримку журналіста "Медузи" Івана Голунова 12 червня на Бульварному кільці, який не був узгоджений московською владою. Про це повідомляє "Російська служба BBC".

На опозиціонера склали протокол за статтею про повторне порушення встановленого порядку організації або проведення мітингів. Максимальний термін арешту за цією статтею – 30 діб.

Олексій Навальний

Суддя Дмитро Зіняк зачитав поліцейський протокол, згідно з яким Навальний брав участь в акції, яка створювала перешкоди в роботі метро, наземного транспорту і в проведенні заходів, приурочених до Дня Росії, передає "Медіазона".

Після того, як політик вийшов з метро на станції "Чистые пруды", він незабаром "фактично перекрив "Чистопрудний бульвар", а потім пішов з групою людей по Бульварному кільцю, а затримали його біля будинку №1 на Різдвяному бульварі, випливає з протоколу.

Навальний ж заявив, що нічого не порушував і рухався в зворотному напрямку.

"Навіть дорогу я переходжу завжди на зелене світло, знаючи, що московська поліція обожнює мене затримувати", – заявив опозиціонер Путіна.

Також Навальний процитував президента Росії – його висловлювання про справу Голунова, якого намагалися звинуватити в замаху на збут наркотиків.

"Я процитую – не повірите – Володимира Володимировича Путіна: справа – Голунова – це не беззаконня, а свавілля. Хіба міг я залишатися в стороні від свавілля? Я просто йшов, знаючи, що московська поліція любить мене затримувати – ніякого скандування не було", – наводить слова Навального "Інтерфакс".

Політик припустив, що його арешт може стати спробою перешкодити веденню виборчої кампанії, в тому числі в Москві, де соратники Навального балотуються в депутати Мосміськдуми.

У результаті суддя Зіняк відхилив клопотання про виклик поліцейських, які брали участь у затриманні Навального, і визнав його винним у правопорушенні, заарештувавши на 10 діб. А Навальний з жарт подякував судді за те, що встигне потрапити на концерт групи Rammstein, який відбудеться в Москві 29 липні.

"10 діб арешту за мітинг проти свавілля. Неприємно, але вважаю, що правильно зробив. Якщо будемо мовчати і сидіти по домівках, то свавілля ніколи не припиниться", – прокоментував Навальний у своєму Twitter.

10 діб арешту за мітинг проти свавілля. Неприємно, але вважаю, що правильно зробив. Якщо будемо мовчати і сидіти по домівках, то свавілля ніколи не припиниться - Alexey Navalny (@navalny) 1 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше німецька контррозвідка назвала найнебезпечніших пропагандистів Путіна. Ними виявилися ряд російських ЗМІ.

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