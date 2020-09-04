У Росії за допомогою фото натякнули на двійника Путіна

У Росії опублікували фото президента Росії Володимира Путіна з підтекстом.

Знімок з'явився на сайті Getty Images. На ньому Путін входить у кабінет, а його відображення видно на екрані телевізора на стіні.

"Путін і його двійник", – прокоментував фото Telegram-канал "ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК".

Володимир Путін

Відзначимо, що на просторах інтернету вже дуже давно побутує думка, що його вже немає в живих, а посаду глави Кремля займають численні двійники. Також деякі припускають, що справжній Путін живе десь на Заході.

Більш того, в мережі навіть є таблиця двійників Путіна, де стверджується, що їх всього шість, хоча за останні роки їх кількість могла зрости.

В "оригіналу" – рухливі губи, мигдалеподібні очі. Є також "Говорун", який нібито озвучував президента у 2013-2015 роках. "Удмурта" називають найневдалішою підробкою Путіна.

Ще одного двійника обізвали "Кучмою" – власник пухкого підборіддя з'явився у Санкт-Петербурзі 16 березня 2015 року на зустрічі із президентом Киргизії. Ще його впіймали на метелянні ногами.

Ще одного – "Дипломата" – було помічено 5 березня 2015 року на зустрічі з прем'єр-міністром Італії. Кажуть, що у нього молодецьке підборіддя.

"Бенкетний" дублер часто нібито використовується для рукостискань і всіляких репортажів. І "Синяк" вважається невдалим двійником президента РФ. Після дебюту у 2010 році не з'являвся на публіці.

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Як писав OBOZREVATEL: