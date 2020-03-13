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13 березня • оновлено в 16:30
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У Росії за добу зафіксували 11 нових випадків захворювання на коронавірус

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У Росії за останню добу зареєстрували 11 нових випадків зараження китайським коронавірусом.

Такими невтішними даними поділилися в оперативному штабі з питань поширення хвороби. Про це повідомляє "Медуза".

Зокрема, COVID-19 виявили у п'яти людей у Москві, трьох у Петербурзі, по одній захворіли в Московській і Ленінградській областях, а також у Пермському краї.

У Росії коронавірус виявили ще у 11 осіб

У Росії коронавірус виявили ще у 11 осіб

Зазначається, що більшість хворих в останні два тижні відвідували інші країни, серед яких Італія, Франція і Австрія. А один із росіян заразився коронавірусом після контакту з раніше хворим.

Водночас усього COVID-19 в Росії за станом на 13 березня виявили у 45 осіб: 42 росіян, двох громадян Китаю і громадянина Італії. За даними Міністерства охорони здоров'я, раніше восьмеро пацієнтів, у тому числі всі іноземці, одужали і були виписані з лікарень.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат нелегітимної Держдуми РФ Сергій Катасонов потенційно міг заразити президента країни Володимира Путіна китайським коронавірусом.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Тег
вірус
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