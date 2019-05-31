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У Росії за добу рейтинг Путіна "підвищили" вдвічі: як таке може бути

1.3тЧитати матеріал російською

У Росії після низьких рейтингів президента Володимира Путіна (31%) змінили методику опитування громадян. Так, новий результат показав уже 72,3%.

Про це повідомляє РБК. ВЦВГД доповнив методику оцінки довіри політикам "закритим питанням". У цьому форматі про довіру Путіну заявили 72,3%. Водночас відкрите питання показувало зниження рейтингу до мінімуму за 13 років.

Як пояснив глава ВЦВГД Валерій Федоров, тепер соціологи цікавляться у респондентів, "довіряють вони чи ні лідерам вітчизняної політики, називаючи конкретні імена і прізвища".

"Йдучи назустріч численним побажанням журналістів і їхніх читачів/слухачів, ми доповнили нашу традиційну методику дослідження рівня довіри російським політикам новим питанням. Тепер прямо цікавимося у респондентів, довіряють вони чи ні лідерам вітчизняної політики, називаючи конкретні імена і прізвища", — пояснив він.

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У минулих опитуваннях респондентів запитували: "Всі ми одним людям довіряємо, іншим — ні. А якщо говорити про політиків, кому Ви довіряєте, а кому не довірили б вирішення важливих державних питань?". За цією методикою, рівень довіри президенту Росії знизився до мінімуму з січня 2006 року — до 31%. У той ж час дві третини росіян сказали, що схвалюють діяльність Путіна на посаді президента.

Володимир Путін

Володимир Путін

ИноСМИ

У прес-службі ВЦВГД уточнили виданню, що соціологи продовжать ставити і відкрите питання про довіру.

ВЦВГД доповнив методику вимірів довіри політикам після того, як прес-секретар президента Дмитро Пєсков повідомив, що Кремль чекає від соціологів аналізу "кореляції даних". "Як може падати рейтинг довіри і водночас рости електоральний рейтинг? (Питання: "За кого б Ви проголосували, якби вибори відбулися у ці вихідні?")", — зазначив напередодні Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний соціолог Росії пояснив різке падіння рейтингу Путіна.

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Особи
Володимир ПутінДмитро Пєсков
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїрейтинг
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