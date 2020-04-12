У Росії за добу додалося понад 2 тис. хворих на COVID-19: "швидкі" не встигають

Новини Росії 13:22, 12.04.2020 Оновлено: 15:47, 12.04.2020

За останню добу в 52 регіонах Росії зареєстровано ще 2186 хворих на коронавірус COVID-19.

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Як повідомив оперативний штаб РФ із боротьби з розповсюдженням коронавірусу, 1306 нових випадків зараження зафіксували в Москві, 278 – у Московській області, 69 – у Санкт-Петербурзі і 61 – у Мурманській області.

Ілюстрація

Загальна кількість інфікованих у Росії досягла 15 770 осіб, за добу приріст склав 16,1%. При цьому 130 пацієнтів померли, 1291 вилікувався, 146 тис. – залишаються під наглядом.

У московських лікарнях не встигають приймати хворих з підозрою на коронавірус. Екстрені служби 11 квітня підтвердили цю інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Москвою біля лікарень вишикувалися величезні черги з машин швидкої допомоги.

Затор зі швидких біля лікарні в Хімках
facebook.com/oleg.pyhtin
Затор зі швидких біля лікарні в Хімках
facebook.com/oleg.pyhtin

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в столиці склалася важка ситуація з коронавірусом і лікарні працюють в авральному режимі.

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