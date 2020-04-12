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12 квітня • оновлено в 16:25
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У Росії за добу додалося понад 2 тис. хворих на COVID-19: "швидкі" не встигають

13.8т
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За останню добу в 52 регіонах Росії зареєстровано ще 2186 хворих на коронавірус COVID-19.

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Як повідомив оперативний штаб РФ із боротьби з розповсюдженням коронавірусу, 1306 нових випадків зараження зафіксували в Москві, 278 – у Московській області, 69 – у Санкт-Петербурзі і 61 – у Мурманській області.

Ілюстрація

Ілюстрація

Загальна кількість інфікованих у Росії досягла 15 770 осіб, за добу приріст склав 16,1%. При цьому 130 пацієнтів померли, 1291 вилікувався, 146 тис. – залишаються під наглядом.

У московських лікарнях не встигають приймати хворих з підозрою на коронавірус. Екстрені служби 11 квітня підтвердили цю інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Москвою біля лікарень вишикувалися величезні черги з машин швидкої допомоги.

Затор зі швидких біля лікарні в Хімках

Затор зі швидких біля лікарні в Хімках

facebook.com/oleg.pyhtin

Затор зі швидких біля лікарні в Хімках

Затор зі швидких біля лікарні в Хімках

facebook.com/oleg.pyhtin

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в столиці склалася важка ситуація з коронавірусом і лікарні працюють в авральному режимі.

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Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Теги
Новини Росії вірус
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
А что скрепы не лечат? Блинов с лопаты наверните животные! =)
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
врунишки а модер вафлист глубокая глотка
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
уже мокнули обоз пейсатым рылом в свинячее дерьмо,мало.Скорые стоят на сан обработку.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Pruglo Sergey, а у тебя где больница СЭС находится ,шо после бунта черни не слышал, что это такое
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Сташинский Богдан, возле жилых домов? =))))
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