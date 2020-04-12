У Росії за добу додалося понад 2 тис. хворих на COVID-19: "швидкі" не встигають

За останню добу в 52 регіонах Росії зареєстровано ще 2186 хворих на коронавірус COVID-19.
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Як повідомив оперативний штаб РФ із боротьби з розповсюдженням коронавірусу, 1306 нових випадків зараження зафіксували в Москві, 278 – у Московській області, 69 – у Санкт-Петербурзі і 61 – у Мурманській області.
Ілюстрація
Загальна кількість інфікованих у Росії досягла 15 770 осіб, за добу приріст склав 16,1%. При цьому 130 пацієнтів померли, 1291 вилікувався, 146 тис. – залишаються під наглядом.
У московських лікарнях не встигають приймати хворих з підозрою на коронавірус. Екстрені служби 11 квітня підтвердили цю інформацію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під Москвою біля лікарень вишикувалися величезні черги з машин швидкої допомоги.
Затор зі швидких біля лікарні в Хімках
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Затор зі швидких біля лікарні в Хімках
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По-моєму, Москва, люди pic.twitter.com/pxxeYyxWFt- Реквієм по країні # STAYHÖME (@FakeStateRF) April 10, 2020
Черга з швидких. Москва. pic.twitter.com/a6CYqgcROZ- Öру, Ел 1⃣9⃣8⃣4⃣ (@polniypesez) April 10, 2020
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в столиці склалася важка ситуація з коронавірусом і лікарні працюють в авральному режимі.
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