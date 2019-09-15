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15 вересня • оновлено в 09:29
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У Росії з радарів зник вертоліт із пасажирами: підняті екстрені служби

1.1т Читати матеріал російською

В Якутії (Росія) зник вертоліт "Eurocopter", він не виходить на зв'язок.

Як повідомляє телеканал "360" в Telegram, на борту знаходився пілот і два пасажири.

Відзначається, що повітряне судно вилетіло в селище Усть-Нера для перевезення раніше заготовленої риби.

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Вертоліт "Eurocopter"

Вертоліт "Eurocopter"

Ілюстрація

На даний момент підняті екстрені служби, допускається ймовірність НП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в аеропорту Шереметьєво (Росія) під час запуску у літака, на борту якого перебували пасажири, загорівся двигун.

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