Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії з психлікарні втекли особливо небезпечні злочинці: фото

2.3т Читати матеріал російською

У Росії з психіатричної лікарні під Волгоградом втекли двоє злочинців, які перебували на примусовому лікуванні.

Про це повідомив представник ГУ МВС по регіону Антон Корнаухов, пишуть "РИА Новости" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Втеча трапилася вранці в неділю, 11 серпня, з психіатричної лікарні в селі Ложки Калачівського району. Чоловікам вдалося вибратися через вікно, відігнувши ґрати.

Новини
В Одесі у колонії в'язні влаштували бунт і втекли: всі подробиці. Фото й відео

Під Волгоградом з психлікарні втекли злочинці

Під Волгоградом з психлікарні втекли злочинці

360tv.ru

"Через віконний проріз шляхом віджимання ґрат другого поверху будівлі самовільно покинули палату ДБУЗ "Волгоградська обласна психіатрична лікарня №1", – поділився Корнаухов.

Стало відомо, що чоловікам 30 і 31 рік. Один із утікачів – Роман Смородов – засуджений за вбивство в 2004 році, другий – Анатолій Машанін – в 2011-му за викрадення машини і грабіж, обидва відбували покарання в колонії міста Камишин Волгоградської області.

На черговому обстеженні в психлікарні їх визнали небезпечними і помістили в стаціонар.

Злочинці-втікачі

Злочинці-втікачі

v1.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мексиці відомий наркобарон спробував втекти з в'язниці, прикинувшись своєю донькою, але зазнав невдачі. Через два дні його знайшли мертвим у камері.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
Росія Новини Росії
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
3
15
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Теперь им одна дорога, либо служить в ОМОНе, либо регистрироваться кандидатами в депутаты, от ЕР или ЛДПР ....
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Злопыхатель Вежливый, Нее, они уже на майдане Незалежалости в Киеве )))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
ну и зачем нам эта новость? помочь поймать?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Половина россии-это сбежавшие социально-опасные,душевнобольные люди.Рядовое событие....
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...