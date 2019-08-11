У Росії з психлікарні втекли особливо небезпечні злочинці: фото

У Росії з психіатричної лікарні під Волгоградом втекли двоє злочинців, які перебували на примусовому лікуванні.

Про це повідомив представник ГУ МВС по регіону Антон Корнаухов, пишуть "РИА Новости" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Втеча трапилася вранці в неділю, 11 серпня, з психіатричної лікарні в селі Ложки Калачівського району. Чоловікам вдалося вибратися через вікно, відігнувши ґрати.

Під Волгоградом з психлікарні втекли злочинці 360tv.ru

"Через віконний проріз шляхом віджимання ґрат другого поверху будівлі самовільно покинули палату ДБУЗ "Волгоградська обласна психіатрична лікарня №1", – поділився Корнаухов.

Стало відомо, що чоловікам 30 і 31 рік. Один із утікачів – Роман Смородов – засуджений за вбивство в 2004 році, другий – Анатолій Машанін – в 2011-му за викрадення машини і грабіж, обидва відбували покарання в колонії міста Камишин Волгоградської області.

На черговому обстеженні в психлікарні їх визнали небезпечними і помістили в стаціонар.

Злочинці-втікачі v1.ru

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