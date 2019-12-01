У Росії з мосту на лід впав автобус з туристами: 19 жертв. Фото і відео

У Забайкальському краї (Росія) автобус з 43 пасажирами і водієм впав з мосту на лід річки. Попередньо, загинуло 19 осіб, двоє з них – діти.

Що зараз відомо

Можливою причиною ДТП стало колесо, що лопнуло. Водій не впорався з керуванням і вилетів з моста.

Шофер Сергій Кубасов загинув на місці. Друзі кажуть, що його стаж за кермом досягав 20 років.

Список постраждалих вже опублікували російські ЗМІ. Імена жертв поки невідомі.

СК РФ порушив справу за статтею "Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб".

Як написали на сторінці "Силовики" в Telegram, найімовірніше, у автобуса тріснуло колесо, водій не впорався з керуванням і пробив огорожу моста (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

На сторінці Readovka уточнили, що загинуло 18 людей, проте пізніше надійшла інформація про більше жертв.

У Росії з мосту на лід впав автобус з людьми Силовики

Пресслужба МОЗ Забайкальського краю виклала список евакуйованих з місця ДТП в Сретенському районі.

19 постраждалих доставлені бригадами швидкої допомоги в Сретенську, Нерчинську і Шилкінську центральні районні лікарні:

1. Ведерников Ю.М., 59 років, Шилкінська ЦРЛ

2. Григор'єв О.В., 53 роки, Шилкінська ЦРЛ

3. Панов М.Є., 26 років, Шилкінська ЦРЛ

4. Хозяєва С.Н., 29 років, Шилкінська ЦРЛ

5. Баранова С.А., 49 років, Шилкінська ЦРЛ

6. Туранов А.А., 59 років, Шилкінська ЦРЛ

7. Салтанова Д.К., 30 років, Шилкінська ЦРЛ

8. Євгеєва Е.А., 18 років, Нерчинська ЦРЛ

9. Болотова І.М., 20 років, Нерчинська ЦРЛ

10. Чернявський А.Ю., 36 років, Нерчинська ЦРЛ

11. Вдовина П.М., 30 років, Нерчинська ЦРЛ

12. Достовалов А.Г., 28 років, Нерчинська ЦРЛ

13. Воробйов В.О., 21 рік, Нерчинська ЦРЛ

14. Биков Д.С., 18 років, Нерчинська ЦРЛ

15. Мосіченко Л.А., 41 рік, Нерчинська ЦРЛ

16. Баранова І.А., 38 років, Сретенська ЦРЛ

17. Баранова К.А., 12 років, Сретенська ЦРЛ

18. Подкопалова Н.А., 42 роки, Сретенська ЦРЛ

19. Рибаков Д.В., 25 років, Сретенська ЦРЛ

На сторінці "112" додали, що на місце полетів борт МІ-8 центру медицини катастроф. Автобус "Срєтенськ-Чита" – приватний, він належить ІП "Пнів С.В.".

Також на каналі Baza написали, що за станом на 10:30 в салоні транспортного засобу залишалися живі люди.

"Їх не вдавалося дістати, адже машина частково проломила лід і в будь-який момент могла піти під воду. У цілому, в автобусі залишалися більше 20 осіб", – йдеться в пості.

Пізніше транспортний засіб дуже обережно почали піднімати автокраном, адже всередині ще були пасажири. З-під уламків дістали тіла 12 загиблих.

На сторінці Mash написали, що кількість жертв зросла до 19, двоє з них – діти. Екстрені служби перевернули автобус, вони готувалися зрізати дах.

За кермом туристичного автобуса був 47-річний Сергій Кубасов. Водій мав більше 20 років стажу, за кермом – з 18 років. Він загинув в аварії. Також СК РФ порушив справу за статтею "Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб".

Як написали на сторінці "RT російською", станом на 12:30 рятувальні роботи закінчилися.

У мережі показали відео із понівеченим у аварії транспортним засобом.

У Росії з мосту на лід впав автобус з людьми силовики

У Росії з мосту на лід впав автобус з людьми Силовики

Водій автобуса, який впав з мосту в Росії Hue

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Ростові-на-Дону (Росія), через погане самопочуття другого пілота в повітрі, екстрену посадку здійснив пасажирський літак, який прямував за маршрутом Москва – Анапа. Чоловіка не вдалося врятувати, і він помер.

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