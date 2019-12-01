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1 грудня • оновлено в 22:11
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У Росії з мосту на лід впав автобус з туристами: 19 жертв. Фото і відео

64.4т
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У Забайкальському краї (Росія) автобус з 43 пасажирами і водієм впав з мосту на лід річки. Попередньо, загинуло 19 осіб, двоє з них – діти.

Що зараз відомо

  • Можливою причиною ДТП стало колесо, що лопнуло. Водій не впорався з керуванням і вилетів з моста.

  • Шофер Сергій Кубасов загинув на місці. Друзі кажуть, що його стаж за кермом досягав 20 років.

  • Список постраждалих вже опублікували російські ЗМІ. Імена жертв поки невідомі.

  • СК РФ порушив справу за статтею "Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб".

Як написали на сторінці "Силовики" в Telegram, найімовірніше, у автобуса тріснуло колесо, водій не впорався з керуванням і пробив огорожу моста (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

На сторінці Readovka уточнили, що загинуло 18 людей, проте пізніше надійшла інформація про більше жертв.

У Росії з мосту на лід впав автобус з людьми

У Росії з мосту на лід впав автобус з людьми

Силовики

Пресслужба МОЗ Забайкальського краю виклала список евакуйованих з місця ДТП в Сретенському районі.

19 постраждалих доставлені бригадами швидкої допомоги в Сретенську, Нерчинську і Шилкінську центральні районні лікарні:

1. Ведерников Ю.М., 59 років, Шилкінська ЦРЛ

2. Григор'єв О.В., 53 роки, Шилкінська ЦРЛ

3. Панов М.Є., 26 років, Шилкінська ЦРЛ

4. Хозяєва С.Н., 29 років, Шилкінська ЦРЛ

5. Баранова С.А., 49 років, Шилкінська ЦРЛ

6. Туранов А.А., 59 років, Шилкінська ЦРЛ

7. Салтанова Д.К., 30 років, Шилкінська ЦРЛ

8. Євгеєва Е.А., 18 років, Нерчинська ЦРЛ

9. Болотова І.М., 20 років, Нерчинська ЦРЛ

10. Чернявський А.Ю., 36 років, Нерчинська ЦРЛ

11. Вдовина П.М., 30 років, Нерчинська ЦРЛ

12. Достовалов А.Г., 28 років, Нерчинська ЦРЛ

13. Воробйов В.О., 21 рік, Нерчинська ЦРЛ

14. Биков Д.С., 18 років, Нерчинська ЦРЛ

15. Мосіченко Л.А., 41 рік, Нерчинська ЦРЛ

16. Баранова І.А., 38 років, Сретенська ЦРЛ

17. Баранова К.А., 12 років, Сретенська ЦРЛ

18. Подкопалова Н.А., 42 роки, Сретенська ЦРЛ

19. Рибаков Д.В., 25 років, Сретенська ЦРЛ

На сторінці "112" додали, що на місце полетів борт МІ-8 центру медицини катастроф. Автобус "Срєтенськ-Чита" – приватний, він належить ІП "Пнів С.В.".

Також на каналі Baza написали, що за станом на 10:30 в салоні транспортного засобу залишалися живі люди.

"Їх не вдавалося дістати, адже машина частково проломила лід і в будь-який момент могла піти під воду. У цілому, в автобусі залишалися більше 20 осіб", – йдеться в пості.

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Пізніше транспортний засіб дуже обережно почали піднімати автокраном, адже всередині ще були пасажири. З-під уламків дістали тіла 12 загиблих.

На сторінці Mash написали, що кількість жертв зросла до 19, двоє з них – діти. Екстрені служби перевернули автобус, вони готувалися зрізати дах.

За кермом туристичного автобуса був 47-річний Сергій Кубасов. Водій мав більше 20 років стажу, за кермом – з 18 років. Він загинув в аварії. Також СК РФ порушив справу за статтею "Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб".

Як написали на сторінці "RT російською", станом на 12:30 рятувальні роботи закінчилися.

У мережі показали відео із понівеченим у аварії транспортним засобом.

У Росії з мосту на лід впав автобус з людьми

У Росії з мосту на лід впав автобус з людьми

силовики

У Росії з мосту на лід впав автобус з людьми

У Росії з мосту на лід впав автобус з людьми

Силовики

Водій автобуса, який впав з мосту в Росії

Водій автобуса, який впав з мосту в Росії

Hue

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Ростові-на-Дону (Росія), через погане самопочуття другого пілота в повітрі, екстрену посадку здійснив пасажирський літак, який прямував за маршрутом Москва – Анапа. Чоловіка не вдалося врятувати, і він помер.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Місце
Росія
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Смотрим на комменты тут боевого меньшинства пидapaсов Украины, и читаем комменты россия в теме "В Куиве застрелили ребенка". Вот и вся разница в менталитете и интеллекте. А потом xoxлы обижаются - чому их все за xoлопов держат?
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Хоч зима , але хороша новина душу гріє. Зимовий скотопад .
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Ліховий Сергій,...в ДТП погиб.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Ліховий Сергій, скажи, твои родные т.е. жена, дети пользуются личным транспортом, они переходят дорогу, они ходят по тротуару? Не боишься за них после таких слов? Помнится, один из ваших граждан опубликовал об одной трагедии в России похожий на твой пост, по моему он не прожил и суток.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Смотрим на эту мразь - росейских безмозглых троллей! Что делает этот скот? Да все просто. Половина этих подонков тyпo конспектирует мои слова, сказанные в их сторону. И через пару дней пишет их типа от себя! Это - тyпо и противно и вот почему. Вдумайтесь - что из себя представляет весь росейский норот - если их "лучшие" представители - тролли - настолько бездарны и тyпы? Что такое паРРаша вообще - и насколько же она деградировала! Что ни возьми - скот тут же переписывает себе в методичку и с "умным" видом строчит типа от себя!
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