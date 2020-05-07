У Росії з коронавірусом злягли відомі священики РПЦ: названі імена

Юрій Сергієнко Новини Росії 23:20, 7.05.2020 Оновлено: 23:37, 7.05.2020

У Росії з коронавірусом COVID-19 госпіталізовані священнослужителі Руської православної церкви Дмитро Смірнов, Микола Кречетов і Владислав Свєшніков.

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Про це повідомляє "Credo.Press" із посиланням на Наталю Зубкову, дружину московського священика Олександра Зубкова, у якого підозрюють інфекцію.

credo.press

"Наразі в лікарні о. Дмитро Смірнов, о. Микола Кречетов, о. Владислав Свєшніков та багато інших батюшок", – зазначила вона.

За словами жінки, зіткнувшись зі стражданнями близьких вона оцінила важливість карантину, в якому сумніваються православні християни.

"Нехай служать у закритих храмах, скоро все пройде, і ми всі разом, як раніше, зберемося в храмах і будемо радіти і молитися, а зараз будемо вдома сидіти і молитися", – закликала Зубкова.

Видання наголошує, що більшість госпіталізованих священиків перебувають у "групі ризику" через похилий вік або наявність хронічних захворювань, які ускладнюють перебіг хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США від коронавірусу помер протодиякон Російської православної церкви Олександр Гусєв.

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