У Росії набули чинності поправки до конституції: Путіну обнулили термін і розширили владу

У суботи, 4 липня, в Росії вступили в силу поправки до конституції, за які раніше проголосували росіяни.

Крім обнуління термінів президентства Володимира Путіна, в основний закон Росії були внесені ряд змін:

Президент буде формувати Держраду, який визначатиме основні напрямки політики.

Президентом знову можна бути не більше двох разів поспіль. Колишній президент отримує недоторканність (але з можливістю імпічменту).

Уряд РФ поділили на дві частини: силовий блок призначає глава Кремля після консультацій з Радфедом, інших – Держдума за пропозицією прем'єра. Самого прем'єра призначає президент після затвердження в Держдумі.

Додана нова причина для розпуску Держдуми – якщо через незговірливість депутатів в уряді пустує 1/3 крісел. Зате президент більше не зобов'язаний розпускати Думу, яка тричі відхилила йому прем'єра (але при бажанні може).

Відтепер міністри можуть йти у відставку по одному.

Члени Ради Федерації отримали нову назву посади – сенатор: за 2 від кожного регіону плюс 30 федеральних сенаторів (з них до 7 довічних за заслуги) і колишні президенти (довічно). І призначати їх будуть на 6 років.

Президент зможе направляти рішення міжнародних судів і прийняті парламентом закони на експертизу в Конституційний суд, і якщо там визнають їх неконституційними – не виконувати/не підписувати.

Президент сам призначатиме на посади прокурорів і може ініціювати звільнення суддівської верхівки, в тому числі членів Конституційного та Верховного судів (вирішувати будуть сенатори).

Чиновникам, парламентаріям і суддям заборонені іноземне громадянство, вид на проживання і банківські рахунки.

Конституція Росії тепер прямо гарантує, що мінімальний розмір оплати праці не нижче прожиткового мінімуму "в цілому по Росії" і що пенсія індексується не рідше разу на рік, і закріплює, що шлюб – союз чоловіка та жінки.

У конституції з'явилося нове поняття "федеральних територій" – вони не будуть входити ні в один регіон.

В основному законі тепер записано, що Росія об'єднана тисячолітньою історією, зберігає пам'ять предків і передали ідеали і віру в бога, захищає історичну правду і забороняє зменшувати подвиг народу при захисті вітчизни. Вона правонаступник і правопродовжувач СРСР. А російський народ – державотворчий в багатонаціональному союзі рівноправних народів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: