У Росії встановили новий рекорд за кількістю заражених на COVID-19

У Російській Федерації вперше з квітня зафіксовано рекорд за кількістю нових заражених на коронавірус (COVID-19) – менш ніж 6 тисяч інфікованих.

У федеральному зведенні йдеться, що за минулу добу, 19 липня, в Росії захворіли 5 940 осіб. Загалом у країні налічується 777 486 заражених на COVID-19.

Усього в РФ від коронавірусу померли 12 427 (+85 за добу) осіб, одужали 553 602 (+3 258).

Нагадаємо, що Bloomberg писало, що в Росії кілька сотень людей у межах закритої програми отримали вакцину від нового типу коронавірусу ще в квітні 2020 року. Серед них – топменеджери, держслужбовці й бізнесмени. Участь у вакцинації була безкоштовною, але дехто відмовлявся від неї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Великобританії заявив, що спецслужби Росії намагалися викрасти міжнародні дослідження та розроблення вакцини від COVID-19 задля подальшого отримання прибутку.