У Росії за останній рік майже на 20% зріс показник смертності населення. Станом на липень 2020 роки за місяць РФ померло 181,5 тисяч осіб, що стало рекордним показником з 2010 року.

Як повідомляють офіційні дані Росстату, смертність зросла на 19,5% в порівнянні з 2019 роком. Відзначається, що за перші сім місяців 2020 року природний спад населення перевищила весь 2019 рік.

Також в липні в Росії народилося 130,7 тисячі осіб, що на 10 тисяч осіб, або на 7,1% менше, ніж роком раніше. При цьому найменше значення за липень з 2006 року.

Відзначимо, що в Росії тільки від коронавірусу за офіційними даними померло всього трохи більше 18 тисяч пацієнтів, при цьому вірусом заразилося понад 1 млн осіб.

У Росії встановили 10-річний рекорд смертності: понад 180 тисяч за місяць Росстат

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія входить в топ-5 країн за кількістю заражених COVID-19 в світі.

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