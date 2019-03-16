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У Росії впав метеорит: момент потрапив на відео

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Недалеко від селища Тура в Красноярському краї Росії відеореєстратор зняв падіння літаючого об'єкта - метеорита.

Відео опублікували в YouTube. На кадрах видно, як яскравий об'єкт летить до землі, залишаючи за собою вогняний хвіст (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

Провідний науковий співробітник інституту фізики ім. Киренського Сергій Карпов підтвердив "Енисей TV", що даний об'єкт на 95% є метеоритом, правда невеликим, приблизно 10 см в діаметрі.

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У Росії впав метеорит: момент потрапив на відео

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії на Далекому Сході впав гігантський метеорит. Це сталося у віддаленій і безлюдній місцевості Верхнебуреінскій району Хабаровського краю.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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