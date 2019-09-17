У російському Санкт-Петербурзі водієві автомобіля під час конфлікту відкусили вухо.

Кадри інциденту були опубліковані в мережі. Проїжджу частину перегородили BMW Х7 і BMW Х6.

"З Х6 вибігли троє чоловіків з ознаками сильного алкогольного сп'яніння і почали бити водія іншого BMW. В результаті бійки водієві BMW надкусили вухо і сильно пошкодили брову", – повідомив очевидець.

Після цього чоловіки почали кидатися на інші автомобілі. За даними "Фонтанки", конфлікт почався через невдале перестроювання. Тоді Х7 зачепив Х6.

У Росії водію під час бійки на дорозі відкусили вухо

У Росії водію під час бійки на дорозі відкусили вухо

У Росії водію під час бійки на дорозі відкусили вухо

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ярославській області Росії в суботу, 14 вересня, відбулося масштабне дорожньо-транспортна пригода автобуса з вантажівкою.

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