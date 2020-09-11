У Росії влаштували змагання з копання могил на швидкість. Відео

У Томську (Росія) на змаганні визначили самого швидкісного копача могил.

Ним виявився місцевий житель, який викопав яму для труни за 42 хвилини, повідомляє vtomske.ru (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Захід організувала Єдина диспетчерська служба ритуальних послуг Томська. Всього в змаганні брали участь п'ять осіб з різних міст Росії.

Кожному виділили по ділянці і дали по лопаті. За умовами конкурсу ритуальщики повинні були викопати могилу довжиною 2 метри, шириною 0,8 метри і глибиною 1,6 метри. Якість роботи перевіряли, опускаючи в могилу порожню труну.

Переможцю з Томська вручили грошовий приз і сувеніри.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Росії за останній рік майже на 20% зріс показник смертності населення. Станом на липень 2020 роки за місяць РФ померло 181,5 тисяч осіб, що стало рекордним показником з 2010 року.

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