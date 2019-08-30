У Росії влаштували переполох і зустрічають полонених з України: відео з аеропорту

Російські журналісти зібралися в п'ятницю, 30 серпня, в московському аеропорту "Внуково-3" в очікуванні можливого прибуття літака з полоненими з України, яких повинні були обміняти.

Про це йдеться в сюжеті "Сегодня" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

При цьому наголошується, що влада Росії не надавала жодної інформації про те, що борт прибуде саме в цей день. Не дають жодних коментарів і більшість адвокатів бранців Кремля, поки не з'являться офіційні коментарі.

Обмін полоненими: в Росії чекають літак в аеропорту Скріншот з відео

Немає даних також і про те, що відбувається в переговорному процесі між Україною і Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спікер Служби безпеки України Олена Гітлянська заявила, що обмін полоненими між Україною і Росією не відбудеться 30 серпня.

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