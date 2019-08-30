Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії влаштували переполох і зустрічають полонених з України: відео з аеропорту

7.2т Читати матеріал російською

Російські журналісти зібралися в п'ятницю, 30 серпня, в московському аеропорту "Внуково-3" в очікуванні можливого прибуття літака з полоненими з України, яких повинні були обміняти.

Про це йдеться в сюжеті "Сегодня" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

При цьому наголошується, що влада Росії не надавала жодної інформації про те, що борт прибуде саме в цей день. Не дають жодних коментарів і більшість адвокатів бранців Кремля, поки не з'являться офіційні коментарі.

Новини
Справа в документах? У Росії повідомили, чому затримався обмін полоненими

Обмін полоненими: в Росії чекають літак в аеропорту

Обмін полоненими: в Росії чекають літак в аеропорту

Скріншот з відео

Немає даних також і про те, що відбувається в переговорному процесі між Україною і Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спікер Служби безпеки України Олена Гітлянська заявила, що обмін полоненими між Україною і Росією не відбудеться 30 серпня.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмін полоненими
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
20
23
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
hunt andres
hunt andres
Твари, не вы ли с утра пиззите о мокряках и режиссерах, грибах и клыках, которые УЖЕ на украине? БОЛЬНАЯ, ПРОКАЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
семенов Александр
семенов Александр
вот же диктаторский рэжым!!! в Украине , всё совсем не так
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...