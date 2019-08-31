У Росії влаштували паніку через новий апокаліпсис: моторошні фото

У Росії, в селі Колтуші Всеволожського району Ленінградської області, вранці 31 серпня спалахнула масштабна пожежа у промзоні.

Так, за словами очевидців, там загорілися склади на повороті із села на Новосергіївку. Чорний стовп диму видно навіть із околиць Санк-Петербурга, передає "АБН".

При цьому один із місцевих жителів припустив, що пожежа сталася на складі фанери "Базис", інший пояснює, що НП – близько агрофірми "Виборжець".

Пожежа під Петербургом на складах "АБН"

Місцеві жителі забили паніку, так як вогонь може торкнутися парників. Поки, кажуть очевидці, на оранжереї вогонь не перекинувся.

"АБН"

Скріншот з відео

"АБН"

"АБН"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні американська розвідка дізналася, що вибух на полігоні під Архангельськом (Росія) міг статися під час підняття з морського дна ракети, втраченої під час попереднього випробування.

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