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У Росії влаштували паніку через новий апокаліпсис: моторошні фото

2.9т Читати матеріал російською

У Росії, в селі Колтуші Всеволожського району Ленінградської області, вранці 31 серпня спалахнула масштабна пожежа у промзоні.

Так, за словами очевидців, там загорілися склади на повороті із села на Новосергіївку. Чорний стовп диму видно навіть із околиць Санк-Петербурга, передає "АБН".

При цьому один із місцевих жителів припустив, що пожежа сталася на складі фанери "Базис", інший пояснює, що НП – близько агрофірми "Виборжець".

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Пожежа під Петербургом на складах

Пожежа під Петербургом на складах

"АБН"

Місцеві жителі забили паніку, так як вогонь може торкнутися парників. Поки, кажуть очевидці, на оранжереї вогонь не перекинувся.

У Росії влаштували паніку через новий апокаліпсис: моторошні фото
У Росії влаштували паніку через новий апокаліпсис: моторошні фото

"АБН"

У Росії влаштували паніку через новий апокаліпсис: моторошні фото

Скріншот з відео

У Росії влаштували паніку через новий апокаліпсис: моторошні фото

"АБН"

У Росії влаштували паніку через новий апокаліпсис: моторошні фото

"АБН"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні американська розвідка дізналася, що вибух на полігоні під Архангельськом (Росія) міг статися під час підняття з морського дна ракети, втраченої під час попереднього випробування.

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Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
пожежа
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Пигин Макс
Пигин Макс
Обоз, с гордостью пробил очередной днище!!!
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филипп филипыч
филипп филипыч
Новый апокалипсис)) а че в россии уже был старый конец света?))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Це заробитчане-нерабы нарушили технику безопасности
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