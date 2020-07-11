У Росії влаштували багатотисячний протест і зажадали відставки Путіна

Новини Росії 13:30, 11.07.2020 Оновлено: 14:02, 11.07.2020

У суботу, 11 липня, в російському Хабаровську відбувся масовий мітинг проти арешту губернатора регіону Сергія Фургала і за відставку президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляє "Медіазона", перед будівлею крайового уряду люди скандували: "Це наш край!", "Москва, ганьба!", "Свободу Фургалу!" і "Путін – ОЗУ!" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це найбільша політична акція на Далекому Сході за останнє десятиліття – за різними даними, на вулиці вийшли від п'яти до 35 тисяч осіб", – йдеться у повідомленні.

Під гасла "Москва, забирайся!" і "Далекий Схід – наш!" протестувальники залишили площу і рушили колоною вулицями міста. Затримань під час ходи не було.

Коли люди повернулися до будівлі крайового уряду і почали скандувати заклики до відставки Путіна, біля дверей вишикувалися не менше десяти поліцейських.

Одночасно акції відбулися в Комсомольську-на-Амурі, Ельбані, Сонячному та інших містах Хабаровського краю.

Штаб Навального в Хабаровську
zona.media
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Instagram\vl.kutepov
Штаб Навального в Хабаровську

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня затримали губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Його підозрюють в організації вбивств і замахів на низку підприємців.

Серед глав російських регіонів в Instagram Фургал – один із найпопулярніших, "Центр політичної кон'юнктури" ставить його на друге місце за кількістю лайків після глави Чечні Рамзана Кадирова.

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