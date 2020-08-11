У Росії вказали на дивний момент із вакцинацією доньки Путіна від COVID-19

Директор російського Центру ім. Гамалії, в якому планують випускати розроблену в РФ вакцину від коронавірусу, Олександр Гінцбург заявив, що не знає, як нею вакцинувалася донька президента РФ Володимира Путіна.

У коментарі "Інтерфакс" він припустив, що вона могла бути добровольцем. Водночас самі росіяни здивувалися, чому першою вакцину від COVID-19 отримала донька глави РФ, а не медики, які більше наражаються на небезпеку підхопити хворобу.

"Напевно, добровольцем була, я паспорт не дивився. В обличчя всіх добровольців не знаю, це не до мене. Я від вас це вперше чую", – відповів журналістам Гінцбург.

Зазначимо, що Путін не назвав ім'я доньки, якій зробили щеплення від коронавірусу. За даними деяких Telegram-каналів, йдеться про російську спортсменку, громадську діячку Катерину Тихонову, яку давно називають імовірною донькою глави РФ.

"Не Марія (донька Путіна) і лікарка, а Катерина (донька Путіна) і бізнесвумен, прищепилася новою вакциною. Ну-ну", – прокоментував інформацію головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.

"До речі, перше щеплення в Росії (від віспи) зробила Катерина II. У честь чого було викарбувано медаль із її профілем і написом: "Собою подала приклад", – додали в Telegram-каналі "Натанзон".

Коментар Венедиктова (Telegram-канал aavst)

Скриншот повідомлення (Telegram-канал "Натанзон")

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що одна з його доньок зробила щеплення від коронавірусу російською вакциною. Так, він оголосив про реєстрацію першого в світі препарату від COVID-19, який, за його словами, ефективний і формує стійкий імунітет до вірусу.