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25 березня • оновлено в 06:54
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У Росії визнали ваду секретної ракети Путіна "Циркон"

4.8т
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У Росії засумнівалися в можливості гіперзвукових ракет "Циркон" точно відстрілятися з кораблів, особливо підводних човнів.

Зокрема, про це пише військовий експерт Максим Климов у "Військово-промисловому кур'єрі". За його словами, високі швидкості руху тіла в атмосфері формують навколо нього оболонку плазми.

Ракета "Циркон"

Ракета "Циркон"

Ілюстрація

"Відповідно, робота класичних головок самонаведення і засобів зв'язку неможлива. Рішення тут може бути тільки два: або знижувати швидкість (після чого наш боєприпас стає просто надзвуковим з високими значеннями числа М), або якимось способом забезпечити "виведення за плазму" антен зв'язку і наведення", – пояснив він.

На думку Климова, найкращим носієм "Цирконів" є літак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що ракета "Циркон", якою Путін лякає Пентагон, в дійсності проект 40-річної давності.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Кого-то волнует мнение делитанта.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
В Украине подобных изъянов нет и не будет никогда, т.к нет подобных цирконов.
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Нда, какой эксперт такое и издание. Этого клоуна в серьёз только обоз и воспринимает.
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