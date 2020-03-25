У Росії визнали ваду секретної ракети Путіна "Циркон"

У Росії засумнівалися в можливості гіперзвукових ракет "Циркон" точно відстрілятися з кораблів, особливо підводних човнів.

Зокрема, про це пише військовий експерт Максим Климов у "Військово-промисловому кур'єрі". За його словами, високі швидкості руху тіла в атмосфері формують навколо нього оболонку плазми.

Ракета "Циркон" Ілюстрація

"Відповідно, робота класичних головок самонаведення і засобів зв'язку неможлива. Рішення тут може бути тільки два: або знижувати швидкість (після чого наш боєприпас стає просто надзвуковим з високими значеннями числа М), або якимось способом забезпечити "виведення за плазму" антен зв'язку і наведення", – пояснив він.

На думку Климова, найкращим носієм "Цирконів" є літак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що ракета "Циркон", якою Путін лякає Пентагон, в дійсності проект 40-річної давності.

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